Il Municipio di Blenio intende rilevare l’intera quota sociale della Società anonima Centro polisportivo Alta Blenio. Quota sociale di cui detiene già la maggioranza, nella misura dei cinque settimi, mentre i restanti due settimi sono in parti uguali nelle mani dello Sci Club Simano e della Società impianti sciistici Campo Blenio. Detto in altri termini, l’Esecutivo guidato dalla sindaca Claudia Boschetti Straub sta muovendo i passi affinché il Centro Polisport di Olivone diventi al 100% di proprietà del Comune. «Stiamo allestendo il messaggio all’attenzione del Consiglio comunale che sarà chiamato ad esprimersi sull’operazione in una delle prossime sedute» conferma al CdT la sindaca che preferisce però non andare oltre a quanto succintamente riportato nel Preventivo 2021. Del Centro Polisport...