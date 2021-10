Soddisfare la richiesta dei giovani di Claro che da tempo lamentano l’assenza di un luogo d’incontro, di aggregazione e di svago nel quartiere. È quanto chiede Pietro Ghisletta al Municipio di Bellinzona. Riferendosi ad una lettera inviata di recente a Palazzo civico da parte proprio di un gruppo di giovani claresi, il consigliere comunale popolare democratico domanda all’Esecutivo cittadino se intenda predisporre un punto di ritrovo mettendo a disposizione strutture adatte o, perlomeno, individuando una piazza pubblica nella quale installare un distributore automatico di bibite e snack. Altra domanda è quella per sapere se si sia già pensato ad implementare l’attività e la presenza del social truck durante i fine settimana nelle piazze dei quartieri di cui si compone e la Città. E più in generale Ghisletta desidera conoscere in quale misura e con quali strumento il Municipio dimostra la sua vicinanza alla vita quotidiana dei singoli quartieri.

Con una seconda interrogazione Ghisletta accende i riflettori sul punto di raccolta dei rifiuti in zona Al Mai a Camorino. «Malgrado la presenza di cartelli che determinano gli orari di apertura pubblica del punto di raccolta, il sito viene frequentato a qualsiasi ora del giorno: come vengono fatti rispettare gli orari?» chiede il rappresentante del PPD, ricordando che l’allora Municipio di Camorino aveva installato dei contenitori con dispositivo elettronico di chiusura. «Mi segnalano che questi non funzionano più da anni. Come si pensa di intervenire?» domanda ancora Ghisletta, il quale intende infine sapere se, vista la presenza di telecamere per la videosorveglianza, le persone che non rispettano gli orari d’apertura vengano segnalate e sanzionate.