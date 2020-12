Un quartiere nel quartiere a Bellinzona: «Siamo molto soddisfatti»

Sei palazzi per un totale di 210 appartamenti. Quando era stato presentato alla stampa a febbraio 2019 in piena fase realizzativa, quello denominato Open Gerretta era stato definito il più grosso progetto edilizio mai concretizzato a Bellinzona e il più ampio in costruzione in Ticino. Sono passati quasi due anni e oggi in quel “quartiere nel quartiere” vivono centinaia di persone. «Sei mesi dopo la consegna dell’ultimo blocco quasi l’80% dei 210 appartamenti è affittato: direi che se non è un record ticinese poco ci manca» spiega al CdT Manuel Gamper, direttore di Multi RE, la società del Gruppo Multi che in quel progetto si occupa della prima locazione per conto di Swisscanto. Ques’ultimo è il fondo d’investimento promotore, che fa capo alla Banca cantonale zurighese e che cinque anni fa aveva...