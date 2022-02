Le speranze del popolo del Rabadan si riaccendono. Non di certo nelle tendine, ma grazie ai locali della capitale. Sedici tra bar e ristoranti - riferisce Ticinonews - hanno chiesto una deroga alla polizia cittadina e al Municipio per restare aperti fino a tardi nella settimana in cui avrebbe dovuto tenersi il carnevale, tra il 24 febbraio e il 1. marzo. E il sindaco Mario Branda si è detto «d’accordo di entrare nel merito». Ovviamente, bisognerà attendere prima le decisioni del Consiglio federale (su cui il Canton Ticino si è espresso ieri) e «ponderare» gli aspetti legati alla sicurezza, perché il virus, attualmente, è tutt’altro che sparito. Ma la porta non è chiusa, anzi. Insomma, di sicuro nei prossimi giorni se ne parlerà.