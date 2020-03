In questo periodo difficile un raggio di sole può portare conforto. E in Blenio il sole la fa da padrone, tanto che è diventato il secondo nome della valle. E quando sarà passata, speriamo presto, l’emergenza coronavirus, ci sarà un ulteriore raggio di sole ad illuminare la valle. Quello dell’asilo nido che si chiamerà proprio Raggiodisole e la cui nascita è stata sostenuta dai tre comuni della Valle. La struttura che contribuirà a dare una risposta alle famiglie nelle quali entrambi i genitori lavorano, gode del sostegno dei tre comuni bleniesi i cui consigli comunali avevano approvato lo scorso autunno una mozione interpartitica in tal senso. A gestirla sarà l’Associazione Raggiodisole Nido d’Infanzia costituitasi il 17 novembre scorso. Situata ad Acquarossa, la struttura è un micronido...