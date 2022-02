La Città di Bellinzona ha approfittato di finanziamenti da parte della Confederazione per rivitalizzare il fiume Ticino e che hanno permesso lavori, ad esempio, alla golena della Torretta, con un’offerta ricreativa comprendente il parco giochi, il percorso vita, la pista ciclabile e la costruzione di una nuova passerella. Ed ora questa offerta è ampliata con l’accesso all’acqua. Ma non solo, perché l’altro tratto, dove i lavori sono già terminati, si trova presso l’accesso alla passerella del Bagno pubblico, che collega l’argine del fiume Ticino al centro cittadino.



È questa la premessa dell’interpellanza della consigliera comunale Maura Mossi Nembrini (Più donne), secondo la quale «purtroppo, chiunque abbia provato a usufruire di questi spazi, attrezzati come delle vere e proprie spiagge di sabbia lungo la riva del fiume, si è reso conto dell’invalidante rumore proveniente dall’autostrada A2, dove giornalmente passano 35.000 veicoli e i decibel superano le soglie adatte a un parco fluviale». Nell’interpellanza trasmessa al Municipio si fa notare che l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha promosso un risanamento per un importo totale di 170 milioni di franchi tra gli svincoli di Bellinzona sud e nord. Secondo Mossi Nembrini il problema nasce dal recente volantino che l’USTRA ha inviato a tutti i fuochi della città, in cui non è prevista la collocazione dei ripari fonici lungo tutto l’asse autostradale, lasciando scoperti alcuni comparti, in particolare quelli di maggior pregio.



Per la consigliera comunale è dunque necessario che il Municipio si attivi presso l’USTRA per promuovere il completamento dei ripari fonici e chiede all’Esecutivo perché essi non sono completi lungo tutto l’asse autostradale, quando la situazione morfologica del territorio lo permetterebbe. Numerose le domande di Mossi Nembrini. Eccole: non si ritiene sia meglio che i ripari fonici schermino completamente (anche la zona di Pratocarasso, il Parco urbano e la Saleggina) il rumore dell’autostrada verso il parco fluviale e le zone abitate? Il progetto è definitivo? Perché a Carasso i ripari sono solo contro il rumore della careggiata nord-sud? Non era possibile una dislocazione della parete fonica dal centro dei due assi autostradali sull’argine che avrebbe permesso una schermatura completa dal rumore per la città anche della careggiata sud-nord? Infine, i lavori promossi allo svincolo di Camorino non hanno portato benefici alla frazione di Cumlina: è stato accertato che quanto in costruzione in questo nuovo progetto avrà gli effetti sperati?