Non farà decollare solo l’aeroporto, ma l’intera regione Tre Valli. È partendo da tale convinzione che la Commissione della gestione del Gran Consiglio ha approvato oggi – come annunciato la scorsa settimana dal CdT – il rapporto favorevole al messaggio governativo relativo al contributo di 3 milioni di franchi al Comune di Riviera per la copertura dei costi di risanamento e di manutenzione straordinaria degli immobili e per l’adeguamento delle infrastrutture dell’aerodromo di Lodrino.

Nelle sue conclusioni la Gestione (relatore Michele Guerra) ricorda come già nel 2016, approvando il progetto di aggregazione del Comune di Riviera, il Parlamento avesse ritenuto l’operazione «fondamentale e imprescindibile per lo sviluppo del comprensorio». Successivamente viene messo in evidenza l’importante lavoro interdipartimentale svolto per concretizzare il progetto, con – fra l’altro – il coinvolgimento di Confederazione, Cantone e Comune. «Da questo lavoro – prosegue il rapporto – è scaturita una proposta concreta, fondata su basi economiche, giuridiche e pianificatorie solide». Non si dimenticano inoltre l’indotto e le ricadute positive, «in grado di incidere in maniera significativa e duratura sullo sviluppo occupazionale e sulla realtà socioeconomica regionale e cantonale». Sottolineando quindi la complementarietà con l’attività dell’aeroporto cantonale di Locarno, i commissari concludono evidenziando «l’apporto innovativo e tecnologico che la futura destinazione del comparto potrà avere e ciò con tutte le esternalità positive potenziali per le Tre Valli».