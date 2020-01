Conquistare per la prima volta un seggio nel Municipio di Bellinzona e raddoppiare la rappresentanza in Consiglio comunale, passando da due ad almeno quattro membri, così da «fare gruppo» (necessari tre seggi) e accedere alle commissioni (quattro). I Verdi sono carichi in vista delle elezioni del prossimo 5 aprile quando, dopo aver deciso di non correre più insieme al PS, si presenteranno su una lista con il Forum Alternativi (ed alcuni Indipendenti).

La rosa per centrare il bersaglio

I circa trenta simpatizzanti presenti ieri all’assemblea hanno ratificato per acclamazione i sette candidati (già resi pubblici la scorsa settimana) con cui si vuole centrare il bersaglio municipale. Si tratta di Erika Franc (classe 1981, co-coordinatrice dei Verdi del Bellinzonese, di professione biologa indipendente), Giulia Petralli (economista di 27 anni), il 52.enne consigliere comunale uscente, deputato e psicoterapeuta Marco Noi ed il 20.enne studente Kevin Simao Ograbek. Con loro in quota Forum Alternativo ci saranno la 27.enne docente Lorenza Giorla e l’ex presidente del PS del Bellinzonese Alessandro Robertini, 61 anni,docente e ricercatore SUPSI. Per gli Indipendenti, infine, l’economista e docente alla Scuola cantonale di Commercio Ronny Bianchi (classe 1957).

«Pianificazione del territorio sostenibile»

La lista per il Legislativo conta finora già 35 candidati, di cui 18 donne e 17 uomini. Fino a lunedì prossimo, termine per la presentazione delle liste, potrebbe aggiungersi ancora qualche nome. Di sicuro ci saranno i consiglieri comunali uscenti Ronnie David e Marco Noi. Raggiante per questo primo risultato la co-coordinatrice Erika Franc. La quale ricorda le linee programmatiche della lista: «Una pianificazione del territorio più sostenibile, puntando sulla qualità anziché sulla quantità, attenzione alla mobilità dolce e una città che sia per tutti, con riguardo particolare a giovani e donne».

