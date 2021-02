Un servizio unico di educatori di strada, o di prossimità, per tutta la regione del Bellinzonese. È quanto vorrebbero veder realizzato sei consiglieri comunali della Città che in una interpellanza interpartitica (primo firmatario Emilio Scossa Baggi del PPD) chiedono al Municipio se non sia il caso di sondare la fattibilità di tale progetto con altri Comuni ad iniziare da Arbedo-Castione, Lumino, Sant’Antonino e Cadenazo. «Il valore aggiunto di una struttura organizzata su un territorio più vasto consisterebbe nel beneficiare di conoscenze accresciute del fenomeno, nella possibilità di svolgere interventi mirati coordinati volti ad un efficace integrazione delle risorse del territorio» annota Scossa Baggi nel testo dell’interpellanza che reca la firma anche di Paolo Locatelli (PPD) Vito lo Russo (PLR), Silvia Gada (PLR), Alessandro Lucchini (Unità di Sinistra) e Charles Barras (unità di Sinistra). Nel caso in cui i riscontri degli enti locali interpellati fossero positivi, i sei interpellanti invitano l’Esecutivo cittadino ad allestire un messaggio con un progetto di massima condiviso in modalità transcomunale che ne definisca la struttura, l’organizzazione, le modalità di funzionamento e un’equa ripartizione dei costi. Per sgomberare il campo da possibili equivoci, Scossa Baggi e colleghi precisano quanto da loro proposto non ambisce in alcun modo ad intralciare, rallentare od ostacolare l’implementazione del servizio di operatori di strada deciso dal Consiglio comunale di Bellinzona. Servizio per il quale il Municipio ha peraltro già pubblicato il bando di concorso relativo alla nomina, con grado occupazionale complessivo del 100%, di due (eventualmente uno) operatori di prossimità. Un concorso analogo è stato bandito nei giorni scorsi anche dai Comuni di Arbedo-Castione e di Lumino per quanto attiene all’introduzione della figura dell’operatore sociale-curatore intercomunale, con grado di occupazione al 50%. «Una struttura transcomunale all’interno del Distretto - rilevano ancora i quattro firmatari dell’interpellanza facendo riferimento proprio a quanto intrapreso anche dai due Comuni viciniori - oltre ad attivare sul terreno la presenza coordinata di più persone offrirebbe alla popolazione un’organizzazione più efficace».