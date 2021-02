il caso

A riferirlo è il domenicale «Il Caffè»: il presidente Paolo Sanvido non conferma né smentisce - Le ex dipendenti dell’ospedale San Giovanni hanno risposto a Franco Cavalli, l’allora primario di oncologia: «Perché dovremmo mentire? Per anni abbiamo lavorato con sostanze nocive senza le adeguate protezioni, era sotto gli occhi di tutti»