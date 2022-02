Quante volte l’abbiamo letto e sentito: lo spopolamento delle valli preoccupa. Sia le autorità locali sia quelle cantonali e federali, oltre naturalmente a chi nelle regioni periferiche vi abita. Perché spesso ciò comporta la sparizione di servizi essenziali per la popolazione. Il Comune di Quinto, un migliaio di abitanti, ha così lanciato un sondaggio online per meglio capire il fenomeno. «Negli ultimi 20 anni l’arrivo di nuovi residenti nelle zone di montagna si è arrestato (...). I dati raccolti verranno analizzati con l’intento di definire una strategia per contrastare il calo demografico. Quinto è un Comune dalle grandi risorse e potenzialità, desideriamo valorizzarle al massimo al fine di aumentare l’attrattiva residenziale», si legge sul sito Internet dell’ente locale altoleventinese.

Attraverso le undici domande si mira a capire cosa può invogliare una persona a stabilirsi in un Comune di montagna. Ad esempio appartamenti moderni, incentivi economici, servizi all’avanguardia, possibilità d’impiego e di vivere nella natura. E quali servizi un cittadino reputa fondamentali per spingerlo a scegliere di prendere casa in una regione periferica (negozi di alimentari, esercizi pubblici, studi medici, trasporto pubblico efficiente, banche, eccetera) e, infine, quali attività per il tempo libero sono considerate un incentivo per trasferirsi dalla città alla montagna.