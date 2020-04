Un sostegno ai cittadini nato dall’unione delle forze

«Insieme ce la faremo» è uno tra i messaggi di conforto e di sprone per superare questo periodo difficile. Un messaggio che dovrebbe però essere seguito sempre e ovunque. Lo sanno bene i Comuni della Valle di Blenio, che hanno imboccato la strada dell’unione delle forze per andare incontro alle esigenze della popolazione. Abbiamo già riferito dell’asilo nido che, sempre nella speranza che l’emergenza coronavirus possa rientrare tra qualche settimana, dovrebbe entrare in servizio alla fine della prossima estate. C’è però un’altra prestazione che i Comuni di Serravalle, Acquarossa e Blenio hanno deciso di mettere congiuntamente a disposizione della popolazione di tutta la valle: il servizio sociale. Anche in questo caso si tratta di un’iniziativa nata da una mozione intercomunale approvata dai tre Legislativi lo scorso autunno. L’obiettivo del servizio che, come detto, avrà raggio d’azione sull’intero Distretto, è quello di offrire ascolto e sostegno per prevenire, rispettivamente affrontare, situazioni di disagio sociale. Attualmente i Comuni di Serravalle (grado di occupazione della responsabile: 40%) e Acquarossa (20%) dispongono già ora di uno sportello sociale, mentre nel Comune di Blenio è fornito un supporto prettamente burocratico alle persone in difficoltà da parte di una funzionaria della cancelleria comunale (10-20%). Ebbene, una volta ottenuto il via libera dei tre Consigli comunali alla convenzione che ne regola l’istituzione ed il funzionamento, questi compiti saranno assunti dal futuro servizio sociale.

Impiego minimo all’80%

La funzione di Comune sede, recita il testo della convenzione sulla quale i dovranno esprimere i tre Legislativi bleniesi non appena potranno tornare a riunirsi, sarà svolta da Serravalle cui spetterà il compito di assumere un operatore sociale con grado d’occupazione minimo dell’80% che potrà essere suddivisa tra più operatori nominati o incaricati a tempo parziale. L’operatore sociale sarà dunque un dipendente del Comune di Serravalle. Sarà attivo nella sede principale del servizio e garantirà nel contempo una regolare presenza negli altri due Comuni che metteranno di conseguenza a disposizione degli spazi idonei e gli strumenti indispensabili allo scopo. L’attività dell’operatore sociale sarà definita dal capitolato d’oneri discusso e approvato dai tre Municipi e potrà essere modificato in ogni tempo d’intesa tra le parti. In situazioni particolari, segnatamente in caso d’impossibilità di spostamento degli utenti, il responsabile del Servizio sociale interverrà anche a domicilio per colloqui, disbrigo di pratiche amministrative e altre incombenze. In caso di assenza dell’operatore sociale per vacanza, malattia, congedi, disdetta del rapporto di lavoro o altri motivi indipendenti dalla volontà del Comune sede, il servizio ai Comuni convenzionati non sarà dato. Ogni Comune dovrà quindi organizzarsi di conseguenza per garantire l’operatività del servizio.

Obbligo di segnalazione

Ogni Municipio, tramite il capodicastero, avrà l’obbligo di segnalare all’operatore sociale casi particolari relativi al proprio comprensorio come pure la facoltà di discuterne. Per quanto attiene agli aspetti finanziari, lo stipendio e gli oneri sociali del servizio sociale saranno assunti dai tre Comuni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Le spese delle singole sedi saranno assunte direttamente dai Comuni. Il Comune sede, tramite l’operatore sociale, sarà tenuto ad elaborare i conti preventivi e consuntivi del servizio e a sottoporli ai Comuni convenzionati. Al momento della stesura del consuntivo l’operatore sociale presenterà ai Municipi un resoconto statistico e un rapporto annuale sull’attività. L’operatore sociale incontrerà almeno una volta all’anno i Municipi per uno scambio d’informazioni. I Comuni collaboreranno attraverso i capidicastero e i servizi comunali onde agevolare il lavoro dell’operatore sociale, segnalando in particolare casi di disagio, e provvederanno a informare la cittadinanza sull’esistenza e le competenze del Servizio sociale.

