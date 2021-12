La qualità e il valore del territorio sono beni che appartengono all'intera collettività. Pertanto deve essere impegno di ognuno contribuire a salvaguardarlo e, se possibile, valorizzarlo. Con questa premessa il Municipio di Acquarossa ha allestito il Regolamento comunale concernente i contributi in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali. Regolamento i cui articoli sono stati approvati ieri dal Consiglio comunale nella seduta pre-natalizia. Le nuove norme sono rivolte in particolare ai privati proprietari di immobili che decidono, appunto, di adoperarsi per salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico e culturale del comune bleniese. Ciò comporta però un impegno finanziario non indifferente in considerazione dei valori architettonici e artistici dei beni di loro proprietà. Da qui la decisione del Municipio di adottare un regolamento che consenta di quantificare i singoli contributi comunali da elargire entro i propri limiti di delega. In linea generale per i beni di importanza cantonale è previsto un contributo pari al 10% della spesa effettiva, ritenuto un massimo di 60.000 franchi nel caso si tratti di una chiesa o di un oratorio, mentre per gli altri monumenti il limite massimo di spesa ammonta a 10.000 franchi. Per i beni culturali di importanza locale il contributo comunale potrà raggiungere il 20% della spesa effettiva (comprese le prestazioni proprie), per un massimo di 10.000 franchi.