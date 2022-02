In origine dovevano essere inespugnabili. Ora i castelli di Bellinzona vogliono essere accessibili a tutti. Il Cantone, proprietario del patrimonio Unesco, con interventi vari migliorerà la fruizione delle fortificazioni medievali da parte delle persone con disabilità, favorendo una maggiore inclusività. Diversi i lavori previsti sull’arco di al massimo 2 mesi a Castelgrande, Montebello e Sasso Corbaro, con una spesa complessiva di circa 374.000 franchi. Si tratta in parte di adeguamenti (come il livellamento della pavimentazione esistente e la fresatura di piccoli ostacoli), in parte di nuove opere (come la realizzazione di nuovi corrimano e parapetti), secondo il progetto che abbiamo consultato, elaborato dall’architetto Christian Rivola di Cadenazzo su incarico della Sezione della logistica.

I lavori in agenda

Per quanto riguarda Castelgrande, sono previsti in particolare l’adeguamento dell’ascensore interno, la posa al cancello di una nuova colonna con citofono, e il miglioramento dell’accesso al Grotto San Michele. A Sasso Corbaro verrà sistemato il posteggio per i disabili e sarà realizzata una nuova pavimentazione in lastre per una porzione della corte, affinché sia maggiormente fruibile. Infine Montebello, dove sono in agenda gli interventi più grossi, per circa 165.000 franchi: è il castello che presenta maggiori barriere architettoniche. Tra i lavori previsti sull’arco di due mesi figurano un nuovo percorso in lastre, la costruzione di un punto di vista per tutti e una rampa d’accesso all’info-point. I castelli sono evidentemente opere storiche tutelate, motivo per cui i tre progetti sono stati elaborati in collaborazione con l’Ufficio dei beni culturali del Cantone. La domanda di costruzione è in pubblicazione fino al 28 febbraio al settore Edilizia privata del Dicastero territorio e mobilità, a Gorduno.