«Una visione globale dell’intero territorio della bassa Leventina e una gestione unitaria delle sue risorse permetterebbero di approntare strategie e visioni performanti e maggiormente efficaci, creando in definitiva migliori condizioni di vita e benessere per l’intero comparto». Questa frase - a pagina 49 della relazione della Commissione di studio per l’aggregazione fra Bodio, Giornico, Personico e Pollegio - è fondamentale per capire quanto sia importante la nascita del Comune di circa 3.000 abitanti denominato Sassi Grossi.

Nei due precedenti articoli pubblicati il 6 ed il 10 novembre avevamo posto l’attenzione sulle richieste formulate al Consiglio di Stato in merito a quattro progetti chiave e sullo spopolamento in corso nel comprensorio dal 1990. Nelle prossime righe approfondiremo,...