Una curiosa coincidenza. Il senzatetto rumeno di cui abbiamo riferito venerdì, e che ha nel frattempo trovato una sistemazione, la sua notte all’addiaccio a Bellinzona, tra il 27 ed il 28 gennaio, l’ha trascorsa a pochi metri di distanza dal futuro Centro di prima accoglienza per persone in difficoltà, Casa Marta. Iniziato ad agosto, il cantiere prosegue ad un buon ritmo. E chissà che tra un anno e mezzo, quando l’opera dovrebbe essere conclusa, casi simili a quello finito sotto i riflettori la scorsa settimana non possano trovare una risposta immediata proprio grazie alla nuova offerta nella capitale ticinese, un progetto di cui si parla da anni e che ha faticato non poco per partire. Alla fine ha però potuto decollare anche grazie alla tenacia del suo promotore, Luca Buzzi, purtroppo deceduto...