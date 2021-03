«Rispetto ad altre strutture per noi è stata forse meno dura in quanto abbiamo dovuto posticipare la mostra del 2020 solo di un paio di mesi, ma di sicuro ne avremmo volentieri fatto a meno...». Carole Haensler ha il sorriso di sempre. La direttrice e curatrice del Museo Villa dei Cedri di Bellinzona parla sì delle ripercussioni legate alla pandemia sul mondo della cultura in senso lato ma, soprattutto, ci fa da Cicerone alla scoperta di un’altra esposizione.

Quella che segna, in un certo senso, la «nuova» riapertura della pinacoteca cittadina. È oltremodo simbolica, perché dopo un anno difficile per tutti, di una tonalità nerissima, è incentrata sulla forza del colore che l’artista tedesca Irma Blank ha trasformato in un linguaggio universale. Dell’anima, delle emozioni, della razionalità. Le sue opere sono ammirabili da domani fino al 1. agosto.

Restauro quasi ultimato

Al museo i lavori in corso sono all’esterno. Si stanno ultimando gli ultimi interventi di restauro del complesso ottocentesco. Il parco brulica di persone. C’è movimento. Entriamo nella storica villa. È un’altra atmosfera. Luci soffuse. Temperatura mite. Iniziamo il percorso alla scoperta dei lavori di Irma Blank, 87 anni, appassionata di lingua e letteratura. Lascia la Germania poco più che ventenne per trasferirsi a Siracusa.

Lo sradicamento geografico e culturale avrà un forte impatto sulla sua ricerca artistica. «Pur essendomi servita di strumenti che storicamente appartengono alla pittura, non ho mai pensato di dipingere. I miei gesti appartengono sempre alle procedure scrittorie. Ho indagato gli abissi dell’Io, l’archivio individuale e collettivo del passato e del presente, ho interrogato il mondo, il rumore del mondo, scrivendo», ha ricordato questa donna caparbia.

Dal rosa fino al blu

Il colore, dicevamo. Pur essendo la mostra la quinta tappa del progetto itinerante denominato proprio «BLANK», per la prima volta si affronta l’opera dell’artista sotto questo aspetto. «Il visitatore, nelle diverse sale, vive l’esperienza di un’immersione cromatica e sensoriale. Partendo dal rosa e dal viola, passando per il bianco, il nero, il verde, l’oro, per arrivare infine al rosso ed al blu. Ogni tonalità assume un preciso significato, ma il pubblico è libero di contemplare il lavoro di Irma Blank secondo la sua sensibilità», sottolinea Carole Haensler. Il colore rappresenta le emozioni, la scrittura disegnata il pensiero razionale attraverso l’utilizzo di tecniche quali ad esempio la serigrafia su poliestere e acciaio.

L’artista, non a caso, descrive il frutto della sua infinita fantasia come un «ciclo sensoriale totale», che «nasce dall’intimità della lettura e della scrittura, ma che è universalizzato e amplificato poi dalla ricerca artistica», puntualizza la direttrice del Museo Villa dei Cedri. Spettacolari, a questo proposito, sono i libri fatti a mano che Irma Blank crea a partire dalla fine degli anni Sessanta. Il visitatore è costretto ad avvicinarsi, nel tentativo di leggere quelle pagine strappate. Uniche, completate spesso da indecifrabili annotazioni a margine.

Gli eventi collaterali

La mostra regala serenità e pace interiore in un momento storico in cui ne abbiamo bisogno come il pane. Il viaggio nelle sfumature della poliedrica artista germanica è possibile fino al 1. agosto nei seguenti giorni: mercoledì e giovedì dalle 14 alle 18, da venerdì a domenica nonché i festivi dalle 10 alle 18. Come da tradizione, la pinacoteca della capitale ha abbinato all’esposizione degli eventi speciali. Il primo è in agenda domenica 21 marzo in occasione della Giornata mondiale della poesia. Altri seguiranno il 5 aprile, il 16 e 26 maggio ed il 1. agosto con il brunch per la festa nazionale. Sono inoltre in programma delle visite guidate. Maggiori informazioni le potete trovare consultando il sito Internet www.villacedri.ch.

