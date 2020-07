Il miglioramento della sicurezza lungo il rettilineo di via Locarno è da tempo uno dei punti sull’agenda degli amministratori locali, dapprima del Comune di Sementina e poi, dall’aprile del 2017, di quello della Città di Bellinzona. Negli anni si sono ipotizzate diverse soluzioni da sottoporre al Cantone, proprietario della strada, per evitare che incidenti, anche tragici come quello dell’aprile del 2011 nel quale persero la vita due giovani, abbiano a ripetersi. Proprio in seguito a quell’incidente si pensò di posare un radar fisso per limitare la velocità degli automobilisti in transito. Ma poi non se ne fece nulla. Ora i tempi sembrano finalmente essere maturi per un intervento incisivo. Il messaggio approvato negli scorsi giorni dal Consiglio di Stato (vedi CdT di ieri) con la richiesta...