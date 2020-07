Concerti, mercati serali e spettacoli teatrali, tutti gratuiti, per riscoprire il piacere della convivialità ed intrattenersi nel centro storico e nei quartieri. È stato presentato oggi (e per i dettagli si può visitare il sito www.incitta.ch) il ricco programma di animazione estiva della Città di Bellinzona in versione post-lockdown. Come spiegato dal sindaco Mario Branda e da Rossana Martini, direttrice del Settore cultura ed eventi, si tratta di una cinquantina di appuntamenti voluti per animare tutto il comprensorio comunale, da Moleno a Camorino, i giovedì, venerdì e sabato, dal 9 luglio al 5 settembre. Tutti i giovedì e venerdì, dalle 18 alle 21, sarà «Bellinzona Afterwork-La colonna sonora del tuo aperitivo» a portare nel centro cittadino musica di vari generi con band, artisti e DJ della regione «che sin da subito hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa dimostrando il grande desiderio di poter tornare ad esibirsi e ritrovare il proprio pubblico; sottolinea il Municipio. Ogni sera due palchi – allestiti a rotazione nelle piazze Collegiata, Teatro, Stazione, Buffi, Gabuzzi e Indipendenza – saranno a disposizione dei gruppi in prossimità degli esercizi pubblici, anche con l’obiettivo di ridare loro slancio. La chicca del programma è l’annunciata presenza, il 1. agosto nell’ambito di una mini-festa della Patria all’ex Convento di Monte Carasso, del consigliere federale Alain Berset.

A teatro e in «periferia»

Nelle serate in cui le esibizioni si terranno in Piazzetta Teatro, il Teatro Sociale aprirà le sue porte al pubblico, sempre dalle 18 alle 21. Un’occasione unica per bellinzonesi e non splo loro, che ancora non hanno avuto modo di visitare l’interno dello storico edificio. «Di piazza in piazza-Si alza il sipario sui quartieri» sarà invece l’appuntamento del sabato sera per tornare a vivere e far vivere le nostre piazze, e favorire la scoperta di ognuno degli ex Comuni che compongono oggi la nuova Bellinzona. Questa l’idea alla base del programma che prevede spettacoli teatrali e mercati serali che a rotazione toccheranno tutti i quartieri di Bellinzona. Ad aprire le danze, per un assaggio della programmazione che accompagnerà poi la popolazione tutta l’estate, venerdì 3 luglio in piazza Collegiata, dalle 18, si esibiranno i Delta Groove Band con il loro repertorio Blues-Rock-Pop.