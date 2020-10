Costituire un fondo comunale dotato di un milione di franchi dal quale attingere per aiutare persone e famiglie confrontate con una malattia che non beneficiando (magari per poco) di sostegni da parte dei sussidi cantonali malattia, delle prestazioni complementari avs/ai o dell’assistenza, faticano comunque ad arrivare alla fine del mese a causa dell’esplosione dei costi dell’assicurazione malattia. Lo chiedono al Municipio di Bellinzona tramite una mozione depositata mercoledì i consiglieri comunali Henrik Bang, Charles Barras, Lisa Boscolo e Alessandro Lucchini (PC) a nome di tutto il gruppo dell’Unità di Sinistra. Il contributo massimo da elargire, specifica la mozione, ammonterebbe a 500 franchi per gli adulti e a 300 per i minorenni, somma che corrisponde alla metà dell’importo della franchigia minima e delle spese di partecipazione annuali del 10 % previste dalla LaMal. Detto che i beneficiari degli aiuti devono essere residenti a Bellinzona da almeno tre anni, i mozionanti chiedono inoltre la definizione di un Regolamento sociale comunale che regoli in maniera trasparente l’uso del fondo e fissi i limiti di reddito e di sostanza in modo da aiutare anche chi, magari per poco, supera i limiti usati per i sussidi di cassa malati o per le prestazioni complementari.