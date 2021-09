Pratica, conveniente e attrattiva dal profilo turistico. Lo sarebbe una carta giornaliera per i mezzi pubblici estesa a tutto il territorio della Città di Bellinzona. Ne sono convinti Gabriele Pedroni ed Ivan Ambrosini i quali, a nome del gruppo PPG-GG-PVL, chiedono al Municipio se non ritenga possibile introdurre questo titolo di trasporto, coinvolgendo la Comunità tariffale Arcobaleno, e quali costi comporterebbe quest’operazione. Offrendo la possibilità di acquistare una carta giornaliera cittadina, rilevano i due consiglieri comunali azzurri, si potrebbe ulteriormente incentivare il passaggio al trasporto pubblico. Ed anche di favorire il turismo di giornata in tutta la regione, in aggiunta ai vantaggi offerti da Ticino Ticket per chi pernotta negli alberghi, negli ostelli o nei campeggi. «Infine - si legge nell’interrogazione firmata da Pedroni ed Ambrosini - una carta giornaliera unica per tutto il territorio rafforzerebbe ulteriormente il senso di appartenenza alla Città da parte degli abitanti degli ex Comuni aggregati nella nuova Bellinzona.