Che fine ha fatto il patrimonio storico e culturale dei 13 ex Comuni che oggi formano la nuova Bellinzona? Il consigliere comunale PLR Fabio Briccola torna alla carica a tre anni da una precedente interrogazione. «Tutti i 13 ex Comuni erano proprietari di numerosi oggetti di qualità (dipinti, stampe, sculture, testimonianze di vario genere...) che oltre a essere di notevole valore hanno una valenza storica e affettiva. Con l’aggregazione sono diventati averi della nuova Bellinzona, per cui vi domando se tutto questo pregevole patrimonio è stato schedato. Se sì, esiste anche una schedatura elettronica che faciliti l’immediato reperimento del singolo oggetto? Se no, è intenzione del Municipio di procedere in tal senso allo scopo di garantire un adeguato controllo e l’eventuale possibilità di rendere accessibile alla cittadinanza tale patrimonio affinché lo possa conoscere e apprezzare?», sono due delle domande che Briccola pone all’Esecutivo della capitale.