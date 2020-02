Uno sprone civico, un invito alla partecipazione al «gioco» democratrico, e un momento di riflessione. Si è tenuta lunedì a Bellinzona la prima fase del concorso cantonale «La gioventù dibatte», progetto di educazione civica e alla cittadinanza che propone forme di partecipazione educando i giovani al dibattito, strumento essenziale della democrazia. Alla decima edizione hanno preso parte, quali dibattenti, 44 ragazzi (22 coppie) provenienti da dieci diverse sedi di scuola media ticinesi (Mendrisio, Lugano Besso, Pregassona, Tesserete, Camignolo, Cadenazzo, Locarno, Ascona, Castione, Acquarossa). Un successo anche stavolta per la «versione» ticinese del progetto, curata da Chino Sonzogni.

Presto toccherà agli studenti delle scuole medie superiori. Il concorso a loro destinato è infatti in programma lunedì 10 febbraio, sempre negli spazi della Biblioteca cantonale di Bellinzona. La «competizione» si svolgerà attorno ai seguenti temi/quesiti: «Si deve sostenere l’iniziativa popolare federale ‘Contro l’esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili’?»; e «Si deve ridurre l’offerta Radio TV in lingua italiana a un canale televisivo e a 2 canali radio?».

Il progetto

La gioventù dibatte, come ben spiega il sito gioventudibatte.ch e come avevamo raccontato in occasione dell’edizione 2019, è uno strumento dell’educazione alla cittadinanza, il cui scopo è quello di promuovere la pratica del dibattito fra i giovani e di stimolarli a partecipare alla vita democratica perché, anche in Svizzera, la democrazia non cade dal cielo. «La capacità di approfondire i temi politici, sociali, economici, ecologici, etici, formulare un’opinione e difenderla con solide argomentazioni, costituisce il fondamento per un’attiva partecipazione nella società democratica odierna».

In un paese come la Svizzera, dove il popolo è chiamato a esprimere continuamente il proprio parere per questioni che concernono tutti i settori sociali, «è importante preparare i giovani ad assumere un ruolo attivo nei processi decisionali», sostengono i promotori. Che anche a livello ticinese continuano dunque a offrire ai giovani questi momenti di confronto e di crescita intellettuale e civica. A promuoverlo è un’associazione senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale con sede a Bellinzona, che diffonde la pratica del dibattito nelle scuole secondo la metodologia di Jugend debattiert Deutschland.

