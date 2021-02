I due uscenti ci sono. Il PPD-Generazione Giovani di Sant’Antonino si presenta all’appuntamento del 18 aprile forte della presenza in lista degli attuali municipali Alex Malinverno e Mauro Pedrelli. Ad affiancarli altri tre candidati, due dei quali (i primi) con una solida esperienza in Consiglio comunale nelle scorse legislature: si tratta di Michela Bottinelli, Gianalessio Bassi e Carlo Bassi. In lizza per il Legislativo troviamo Albertoni Armando, Alves-Borges Patricia, Bassi Carlo, Bassi Gianalessio, Bottinelli Michela, Cattaneo Matteo, Consales Luciano, Leoni Patrick, Lo Russo Vincenzo, Lucchini Chiara, Malinverno Alex, Masa Samanta, Pedrelli Mauro, Perli Cinzia, Perli Pamela e Waser Michele.