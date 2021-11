«La misura decisa dal Municipio di Bellinzona non solo era inevitabile, ma è più che corretta». Sa di cosa parla Mauro Togni, capo dell’Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati del Dipartimento del territorio. L’alto funzionario cantonale plaude al provvedimento adottato dal sindaco Mario Branda e colleghi nell’ambito del Preventivo 2022, ossia l’aumento della tassa base da 80 a 150 franchi per le economie domestiche, che sta facendo storcere il naso a buona parte della popolazione. Come illustrato ieri pure dall’Esecutivo, si tratta di un adeguamento «ineludibile» delle tasse per lo smaltimento dei rifiuti. Le disposizioni legali stabilite dal Cantone attraverso la legge di applicazione alla Legge federale sulla protezione dell’ambiente, infatti, impongono non solo il corretto addebito di...