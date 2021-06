Il Masterplan operativo per la riqualifica dei corsi d’acqua della Riviera è stato recapitato agli Enti interessati ed è ora disponibile online. Tutta la documentazione può essere ora scaricata e visionata in modo interattivo al seguente indirizzo internet: www.ti.ch/masterplan-riviera .

Sulla base della pianificazione strategica cantonale di rivitalizzazione, il DT ha studiato le possibili misure di rivitalizzazione da adottare in questo comparto. Parallelamente, le Aziende idroelettriche attive in Bassa Leventina e Riviera - Azienda Elettrica Ticinese (AET) e Officine Idroelettriche di Blenio SA (OFIBLE) - stanno affrontando la procedura per la definizione delle misure di risanamento dei deflussi discontinui. Dal canto loro, i Comuni hanno esposto i progetti territoriali regionali in relazione con la rete dei corsi d’acqua.