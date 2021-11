SOTTO LA LENTE

Bellinzona: a dieci anni esatti di distanza ci sono non poche analogie a livello di disavanzo e non solo, ma allora era la «vecchia» Città - In quel caso i tagli colpirono la cultura (come misura prevista dalla revisione della spesa), mentre per il 2022 si prevede un aumento della tassa base dei rifiuti - E il moltiplicatore? Nell’autunno 2011 fu diminuito al 95%