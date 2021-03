Il Municipio di Riviera ha attivato la procedura federale finalizzata al rilascio dell’autorizzazione a gestire l’ex aerodromo militare di Lodrino. Entro fine anno il Comune sarà a tutti gli effetti l’esercente civile e ciò permetterà alle aziende basate di avere sicurezza sulla continuità delle attività di volo e di dar inizio allo sviluppo di alcune nuove attività aeronautiche. Lo fa sapere il Municipio in una nota, in cui si legge: «A fine anni novanta la Confederazione decise di smantellare una decina di aerodromi militari, non più necessari per le Forze aeree. Per Lodrino si aprivano vari scenari, tra cui il trasferimento a Locarno delle attività della RUAG. Le Autorità comunali, regionali e cantonale decisero di cogliere l’opportunità per riconvertire in civile l’aerodromo.