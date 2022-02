Una nuova sede per le attività dei guardacaccia

La nuova sede del Servizio cantonale di guardacaccia e pesca in zona Demanio, vicino al campo sportivo di Gudo, potrebbe essere disponibile già la prossima estate. L’investimento richiesto è di 4,45 milioni di franchi e prevede un nuovo stabile multifunzionale su due piani per una superficie complessiva di 443 metri quadrati, occupando però meno terreno e volume rispetto alla sede attuale. L’edificio potrà offrire anche locali di formazione fino a 50 persone e spazi a supporto del Parco del Piano di Magadino. Il progetto prevede inoltre una riqualificazione del sedime, dove l’Ufficio della caccia e della pesca del Dipartimento del territorio svolge molteplici attività legate al controllo e alla gestione della selvaggina. Le strutture inutilizzate verranno demolite e quelle degradate verranno sistemate, comprese le voliere. Anche l’attuale stabile del Servizio cantonale caccia e pesca, che fa parte di un gruppo di edifici costruiti in origine per l’allevamento di fagiani e lepri, andrà demolito.

«Una generale presenza di amianto»

La ristrutturazione dell’attuale sede non risulta raccomandabile, rileva il Consiglio di Stato nel messaggio per la richiesta del credito, per motivi edilizi e finanziari ma anche per la presenza di sostanze pericolose. Da un rapporto del 2018 risulta infatti che diversi materiali di rivestimento contengono amianto, soprattutto i pannelli in fibrocemento della facciata e l’adesivo delle piastrelle. Il rapporto che si basa su una serie di campioni conclude che si deve partire dal presupposto di una generale presenza di amianto. Inoltre il recupero del vecchio edificio offre ridotti margini di intervento a favore del pregiato contesto paesaggistico e naturalistico. Ecco perché è stata decisa la sostituzione dell’attuale edificio principale con un edificio di qualità, più consono al contesto in cui si situa, e che permette un miglioramento anche in termini di biodiversità del fondo. L’intervento avverrà in quattro fasi e prevede l’allestimento di sedi provvisorie individuate in uno stabile a Giubiasco; la bonifica del fondo; l’edificazione dell’edificio multifunzionale; e infine la sistemazione del sedime. Il lavori sono previsti tra maggio 2022 e l’estate 2023.