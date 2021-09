Teatro di uno dei casi politico-giudiziari che più hanno fatto discutere nell’ultimo decennio, il Lumino’s sta cercando di cambiare pelle tornando alla sua vecchia vita. Il complesso in zona «Bassa» nei boschi di Lumino, che fino al 2013 aveva ospitato un postribolo senza permesso poi chiuso per ordine delle autorità, potrebbe tornare ad essere un motel come un tempo, ovviamente senza l’esercizio della prostituzione. Di recente la banca che cinque anni fa aveva acquistato la proprietà all’asta pubblica l’ha ceduta ad un imprenditore immobiliare della regione. Sui termini dell’operazione non ci si sbilancia. Come unico partecipante all’incanto, ricordiamo, nel 2016 l’istituto di credito aveva rilevato il tutto per 1,37 milioni di franchi. Mentre come detto ora non si fanno cifre. Quel che è...