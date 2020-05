«La perdita è enorme, praticamente tutte le piastrelle stoccate nel nostro magazzino, oltre alle attrezzature. Cerchiamo comunque di non scoraggiarci e proviamo ad andare avanti». A raccontare la situazione al CdT è Luca Morasci , titolare della ditta Brenni SA, attiva dal lontano 1932 nel commercio di piastrelle, il cui deposito (in affitto) di via Murate a Bellinzona è stato completamente distrutto dall’ incendio scoppiato domenica 26 aprile poco dopo le 17. Un vasto incendio che per almeno un’ora ha tenuto in apprensione il quartiere, da dove per altro sono nel frattempo scattate due raccolte di firme per chiedere un immediato ripristino.

A capo dell’attività insieme al padre Dino Morasci che l’aveva rilevata oramai mezzo secolo fa dalla famiglia Brenni, l’attuale titolare non si sbilancia sulle cause del sinistro. «È materia per la Polizia, noi ci siamo limitati a fornire tutte le informazioni richieste, il resto non ci interessa». Il riferimento è sia ad alcune voci circolate, sia alle informazioni inesatte emerse in seguito: «Ad esempio non è affatto vero che nel magazzino ci fossero pneumatici, né che siano bruciate lastre in amianto». La parte del vetusto complesso con il tetto presumibilmente in Eternit non è infatti stata intaccata dall’incendio: lì sotto è attivo un gommista, la cui attività e i cui pneumatici sono stati risparmiati dalle fiamme. Non così la contigua sede provvisoria dell’Istituto oncologico di ricerca (IOR), che sarebbe però stata colpita solo esteriormente. Compromessi invece due appartamenti dello stabile abitativo che sorge a due passi dal magazzino. Intatta, infine, la confinante sede dell’Istituto di ricerca in biomedicina (IRB). Intanto l’inchiesta della Polizia per determinare le cause prosegue. Quel che resta, per la Brenni SA che in via Murate ha anche gli uffici e lo showroom, è il disastro economico. La perdita è grossa anche perché a causa della pandemia e del conseguente blocco dell’attività il magazzino era molto ben fornito nel giorno dell’incendio, spiega Luca Morasci che al momento del sinistro si trovava fuori città. Come se non bastasse, aggiunge, è andato distrutto con perdite ingenti anche il deposito della Lime SAGL, fondata dieci anni fa dallo stesso Morasci con la compagna Pamela Cortesi, per la fornitura e la posa di articoli da arredobagno.