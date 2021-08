«Sgomento e tristezza per l’improvvisa scomparsa di Jasmine Ben Ali, persona con cui ho avuto il piacere di confrontarmi e discutere in un paio di occasioni durante le ultime elezioni qui a Bellinzona. Si era dimostrata attenta e preparata, disponibile all’ascolto, cortese e mai offensiva. Insomma una bella persona. Il nostro pensiero affettuoso e le più sincere condoglianze ai familiari e ai suoi cari». Anche il sindaco della capitale Mario Branda, attraverso un messaggio postato oggi su Facebook, rende omaggio alla 33.enne morta mentre si trovava in vacanza in Spagna, a Tenerife. La tragica notizia del decesso di Jasmine Ben Ali ha gettato la Turrita nello sconforto. Sui social sono continui i ricordi e le attestazioni di stima e di affetto nei confronti della giovane, la quale ricordiamo lo scorso aprile si era candidata alle elezioni sulla lista Lega dei ticinesi-UDC per il Municipio e per il Consiglio comunale della Città.