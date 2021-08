Sgomento, incredulità e tanta tristezza. Questi i sentimenti che sta suscitando a Bellinzona la notizia rimbalzata dalle isole Canarie sulla tragedia che è costata la vita a Jasmine Ben Ali, la 33.enne stabilitasi in città da qualche anno. Città della quale si era subito innamorata al punto di decidere di impegnarsi politicamente per renderla ancora migliore. Si era infatti candidata per la Lega dei ticinesi alle elezioni dello scorso aprile sia sulla lista per il Municipio sia su quella del Consiglio comunale «Era una persona solare e sognatrice, anche in ragione della sua giovane età, che si è avvicinata alla nostra Sezione con grande entusiasmo e motivazione tre anni fa» rileva commosso il presidente della sezione cittadina Sacha Gobbi, il quale prosegue: «Di lei ricordiamo la facilità con cui si era inserita nel gruppo e come tutti l’avevano da subito accolta bene. Persona valida e capace, avevamo deciso di proporla per la lista del Municipio e del Consiglio comunale già in occasione delle elezioni comunali poi posticipate. La scelta era stata confermata quest’anno. Purtroppo il suo trasferimento dal Mendrisiotto era ancora recente e, non essendo ancora troppo conosciuta in città, non era riuscita ad essere eletta. Come Sezione avevamo comunque voluto premiarla per l’impegno e la dedizione (e la competenza per la sua formazione umanistica) proponendola quale membro dell’ente autonomo musei e pure per l’Associazione Abad. Lascia in tutti noi un immenso vuoto, documentato in queste ore da numerosissimi messaggi di stima e affettuosi ricordi». Messaggi di cordoglio che si stanno diffondendo anche attraverso i social. Chi, ad esempio, aveva condiviso con lei i momenti della campagna elettorale scrive: «È stato un piacere conoscerti durante la campagna elettorale per le Comunali di Bellinzona al tradizionale mercato. Una giovane donna che desiderava lottare per la sua città. Non c’è destra né sinistra di fronte alle tragedie della vita. Ti ho stimata molto, buon viaggio». «Sei partita per un viaggio e ti sei trovata ad affrontarne uno più lungo e senza ritorno, ci mancherai tanto e non ti dimenticheremo» recita un altro messaggio.