«Era una persona buonissima e speciale, ci mancherà moltissimo». I familiari dell’81.enne che ha perso la vita in valle Malvaglia, vittima di una caduta di un centinaio di metri, sono increduli e scossi. Ancora non sanno cosa sia potuto accadere ieri pomeriggio, quando il loro Silvio Grassi, classe 1938, originario di Biasca ma domiciliato a Malvaglia da oltre un trentennio, ha lasciato la cascina per andare, come era sua abitudine, a gettare i resti del pranzo alle volpi. Ed è proprio nelle immediate vicinanze della casa di vacanza in zona monti di Ciüéi che ha perso la vita. Non vedendolo rientrare, la convivente ha lanciato l’allarme. Sono quindi immediatamente scattate le ricerche da parte di agenti della Polizia cantonale. Il corpo purtroppo senza vita dell’uomo è quindi stato rinvenuto verso le 17 in una zona impervia.