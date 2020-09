La costruzione della nuova pista ciclabile lunga 6,6 chilometri in Bassa Mesolcina può entrare nel vivo. Il Consiglio di Stato grigionese ha infatti deciso di concedere di concedere un sussidio di 2,25 milioni di franchi ai Comuni di San Vittore, Roveredo e Grono per l’opera che verrà realizzata lungo il tracciato dismesso della ferrovia Bellinzona-Mesocco. «Il contributo di Coira rientra in quelle che erano le nostre aspettative» commenta il sindaco di Grono Samuele Censi interpellato dal CdT. L’aiuto finanziaria del Cantone, che copre all’incirca il 75% dell’investimento ammontante ad una cifra compresa tra i 3,5 ed i 4 milioni di franchi, attesta l’importanza del futuro percorso ciclabile. Ciò sta a significare che il Consiglio di Stato lo ha ritenuto di valenza cantonale. Anzi, intercantonale. Andrà infatti ad agganciarsi al collegamento ciclabile tra la stazione ferroviaria di Castione e la zona dell’ecocentro di Lumino per una lunghezza di 3,2 chilometri. Il concetto generale su cui si fonda anche il progetto in territorio ticinese è la ripresa fedele del vecchio tracciato ferroviario e la sua conversione in una pista ciclabile che può essere percorsa con una buona velocità soprattutto a beneficio dei pendolari che preferiscono utilizzare la due ruote al posto dell’automobile.