«Il Municipio non esclude l’ipotesi di entrare nel merito della realizzazione di un’ulteriore casa anziani». Così si conclude la risposta dell’Esecutivo di Bellinzona all’interrogazione dei consiglieri comunali PLR Fabio Briccola e Fabio Käppeli. Per la Città sarebbe il quarto istituto comunale per la terza età. L’ipotesi, insomma, c’è, ma bisogna vedere se si concretizzerà. Prima l’autorità guidata dal sindaco Mario Branda attende infatti di conoscere i risultati che scaturiranno dalla Pianificazione cantonale. Conclusioni che orienteranno la decisione sull’indirizzo da assumere per assicurare l’offerta in questo ambito «adeguata all’evoluzione dei bisogni e armonizzata sia con il versante stazionario sia con il versante ambulatoriale».