Avevano preparato e posato uno striscione per salutare l’arrivo del Tour de Suisse in Val di Blenio e, soprattutto, per lanciare un messaggio: «Salviamo le Alpi». Qualcuno, però, non ha gradito tant’è che ieri sera ha distrutto lo striscione. L’Associazione per la protezione del territorio dai Grandi predatori, attraverso un comunicato, ha denunciato l’accaduto. Il co-presidente dell’Associazione nazionale Germano Mattei ha condannato il gesto, definito una «sciagurata vile azione». Un gesto che ha «destato sgomento e rabbia tra gli allevatori Bleniesi e nel Comitato dell’Associazione che era riunito a Sant’Antonino».