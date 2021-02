«Una sede della SUPSI anche a Bellinzona»

«La realizzazione del Nuovo quartiere Officine è l’occasione per avere una sede amministrativa e, perché no, pure formativa, della SUPSI anche a Bellinzona». Nel dibattito in corso sui contenuti del comparto che sorgerà al posto dello stabilimento industriale (destinato, come noto, a Castione), si inserisce pure il capo Dicastero territorio e mobilità di Bellinzona Simone Gianini.

Interpellato dal CdT, mette sul tavolo un’ipotesi già ventilata alla presentazione, lo scorso 22 ottobre, del progetto vincitore per la pianificazione dell’area di 120.000 metri quadrati. Un’ipotesi che sta prendendo viepiù consistenza, benché non vi sia ancora nulla di ufficiale. Negli ultimi tempi si è parlato altresì del Liceo e dell’Arti e mestieri. Quei terreni, insomma, destano molto interesse anche nel campo...