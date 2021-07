Una «sgambata» che è un tuffo nella bellezza

Se non fosse per l’acciottolato che lo rende persino più epico, potremmo quasi paragonarlo al Muro di Huy, la rampa più famosa del ciclismo che porta al traguardo della Freccia Vallone. Magari potremmo chiedere al nostro Marc Hirschi, che la classicissima l’ha vinta nel 2020, di dar prova del suo scatto felino anche lungo il Vicolo Socino a Bellinzona. È un angolo della Città che non tutti conoscono - vicino alla via Orico, con vista sul Palazzo governativo -, ma che se percorso non delude le aspettative. Anche perché, appena si raggiunge la «cima» e si svolta a destra, si sale verso la meraviglia della Turrita: il Castelgrande. Eh sì, ecco perché spessissimo lungo quella stretta ed incantevole viuzza ci si imbatte più nei turisti che negli indigeni.