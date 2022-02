I due marciapiedi saranno anche allungati. Le scale e le rampe di accesso dal sottopasso pedonale ai marciapiedi saranno adeguate alle nuove quote e su tutti i corrimani ci saranno le iscrizioni Braille. Anche le scale e la rampa di accesso principali (da viale Stazione) saranno nuove ed entrambe dotate di un pianerottolo intermedio, mentre l’accesso secondario da via Moderna sarà coperto.

Le sale d’attesa dei due marciapiedi saranno sostituite da nuove sale, secondo gli attuali standard FFS, e saranno posizionate più a nord rispetto a quelle attuali, per non ostacolare il flusso delle persone. In tutta la stazione sarà realizzato un nuovo arredo e una nuova segnaletica. Il marciapiede 1 non subirà alcun intervento in quanto è stato inaugurato nel 2015 ed è stato realizzato già conforme alla Legge sui disabili. L’investimento ammonta a circa 12 milioni di franchi. Il cantiere partirà fra un anno.