«Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato». All’associazione ABBA, che si appresta a spegnere 25 candeline sulla propria torta di compleanno, piace citare Albert Einstein per condensare in una frase la filosofia che sta alla base della sua attività. «Possiamo infatti contare gli anni dalla nascita di ABBA, possiamo quantificare la generosità dei nostri donatori, ma è impossibile calcolare quante persone, nel resto del mondo, hanno incrociato la nostra associazione sul loro cammino in questo quarto di secolo» evidenzia Daniela Abruzzi Tami, presidente dell’associazione no-profit con sede a Corzoneso in valle di Blenio. Costituita nel 1996 per costruire un ponte con l’Asia a sostegno di un progetto in Cambogia, ha poi esteso il suo raggio d’attività...