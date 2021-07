Il nuovo Calanca Jazz Festival è l’evento nella splendida cornice naturale del Comune di Rossa (in zona Moscendrin) con concerti open air, proposti sabato 24 e domenica 25 luglio, con la partecipazione di uno dei musicisti più amati di New Orleans, il trombettista e cantante James Andrews, accompagnato per l’occasione dalla Island Band, ossia Frank Salis all’organo hammond, Daniel Macullo alla chitarra e Marco Cuzzovaglia alla batteria. A New Orleans «Laissez le bon temps rouler» è un’espressione di uso comune, un invito a lasciar da parte per un attimo i problemi e a godersi la vita, facendosi coinvolgere nella festa. E festa sarà in Calanca perché James Andrews è davvero un intrattenitore nato, uno di quei musicisti capaci di coinvolgere il pubblico.