Il modo più affascinante e nello stesso tempo più pratico per raggiungere i laghi della Val Piora è quello di partire da Piotta servendosi della famosa e caratteristica funicolare rossa del Ritom. Un’alternativa è rappresentata dalla strada carrozzabile che sale da Altanca. Ma pochi sanno che c’è una terza possibilità per raggiungere una dei luoghi più incantevoli delle montagne ticinesi: l’antica mulattiera che, sempre partendo da Altanca, sale verso la Val Piora all’interno delle gole del fiume Foss. In passato questo percorso storico garantiva il collegamento dall’alta Leventina agli alpeggi situati attorno ai laghi Ritom, Tom e Cadagno, così come, attraverso il passo dell’Uomo, alla strada del Lucomagno con sbocco nella valle di Medel. Fino agli inizi del Novecento ha pertanto svolto un...