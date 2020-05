È una data che entrerà nella storia della fin qui giovane nuova Bellinzona, quella di stasera. In un clima di emozione e commozione, alla palestra del Centro Ciossetto a Sementina è andata in scena la seduta extra muros del Consiglio comunale. La prima dopo la fase acuta del coronavirus e in un quartiere che nelle ultime settimane è finito più volte sotto i riflettori per via dei decessi avvenuti in casa anziani, proprio a causa della pandemia. L’emergenza sanitaria non poteva quindi non ritornare al centro del dibattito politico, soprattutto perché all’ordine del giorno figurava anche la costituzione del fondo da 1 milione di franchi a sostegno delle attività economiche locali colpite dalla crisi.

Il plenum, per una volta, è stato compatto, dandovi via libera praticamente all’unanimità (51 sì e un astenuto). Da notare che, all’inizio, era stata nettamente respinta la richiesta di Tuto Rossi (Lega-UDC) di aprire una discussione generale sulle morti proprio all’istituto per la terza età e sulla vicenda dei sorpassi di spesa per 5 milioni in tre opere comunali.

Finora sono state una quindicina le richieste (per oltre 120.000 franchi) di poter beneficiare del contributo della Città che, ricordiamo, è sussidiario a quello della Confederazione e del Cantone. Si tratta di un prestito di 10.000 franchi al massimo, rimborsabile in 36 mesi senza interessi. La relatrice del rapporto della Commissione della gestione Lelia Guscio (Lega-UDC) ha sottolineato che «la vita non sarà mai più quella che si conduceva prima della COVID-19. Non è il momento di abbassare la guardia. Bisogna comportarsi in modo diligente». In questo senso è stata lodata l’azione, repentina, dell’Esecutivo, che ha aiutato fin da subito le fasce della popolazione più vulnerabili (anziani in primis): «Ha reagito tempestivamente e puntualmente alla crisi sanitaria».

Sulla stessa lunghezza d’onda il capogruppo PPD Paolo Locatelli; il quale si è però spinto oltre, auspicando ulteriori misure a sostegno di ristoratori e commercianti. Come ad esempio l’estensione del termine dal 31 maggio al 31 luglio per poter accedere all’aiuto comunale. «Le ripercussioni economiche nei prossimi anni saranno pesanti», ha puntualizzato il consigliere comunale. Gli ha fatto eco Manuel Della Santa (PLR): «La Città vive quando il commercio freme. È una parte importantissima, senza la quale Bellinzona si trasformerebbe in un dormitorio». Ecco dunque un’ulteriore richiesta, affinché possano beneficiare del sostegno anche le società anonime.

A nome del gruppo Unità di Sinistra, Lisa Boscolo ha evidenziato la reazione immediata del Municipio: «Ha dimostrato solidarietà e vicinanza in un momento di incertezza. Ma non si possono trascurare, nemmeno, le conseguenze sociali del coronavirus. Persone e famiglie potrebbero doversi indebitare. Bellinzona non deve lasciare indietro nessuno». Boscolo ha fornito l’assist ad Angelica Lepori (Movimento per il socialismo), la quale ha ribadito la necessità di mettere a disposizione un milione anche per le persone in difficoltà, tramite aiuti a fondo perso, come chiesto attraverso un emendamento: «Sarebbe un reddito da pandemia». «L’emergenza deve farci riflettere. Il modello centripeto della società non è ottimale», ha rilevato Ronnie David (Verdi). L’ultimo a prendere la parola è stato Alessandro Lucchini (Unità di Sinistra-Partito comunista): «Il benessere della collettività viene prima di tutto. Questo, inoltre, è il momento migliore per investire, agendo in chiave anticiclica».

«Non pensiamo solo ai commerci, e crediamo di averlo dimostrato in questi mesi. La sensibilità non ci manca, ma serve tempo. Chiedere un milione in più necessita di approfondimenti: non vorremmo elargire contributi a pioggia», ha risposto il capodicastero Finanze, economia e sport Mauro Minotti.

La seduta è tuttora in corso: vi sono da approvare crediti per complessivi 13 milioni di franchi, in particolare quelli quadro per la sistemazione delle strade e dei parchi gioco nonché per la ristrutturazione della sala del Consiglio comunale.

