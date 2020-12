Uno scrittore, un allenatore e un medico. Ossia Andrea Fazioli, Mauro Lustrinelli ed Antonio Lanzavecchia. Sono loro i personaggi del 2020 della Città di Bellinzona. I riconoscimenti sono stati attribuiti stasera in occasione della cerimonia di fine anno andata in scena dal teatro Sociale in diretta streaming su Facebook (pochi gli spettatori a dire il vero) nel rispetto delle misure federali per arginare la diffusione del coronavirus.

Dopo i discorsi del sindaco Mario Branda, del presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi e del primo cittadino Luca Madonna incentrati sulla pandemia il Municipio ha proceduto alla consegna delle onorificenze. Quella al merito culturale è andata ad Andrea Fazioli per la brillante carriera quale autore di romanzi e racconti, mentre l’ex calciatore della Nazionale svizzera di calcio e dell’ACB Mauro Lustrinelli si è aggiudicato il premio per aver condotto l’Under 21 ai prossimi Europei. Infine per l’ex direttore dell’IRB Antonio Lanzavecchia la menzione speciale per il suo impegno nella ricerca.

Il sindaco Mario Branda ha sottolineato le difficoltà di un 2020 tribolato a più livelli: «Il virus ci ha colti di sorpresa costringendoci ad una vita diversa. Un’avversità come non conoscevamo da decenni e che ha messo a dura prova la nostra resistenza e la nostra coesione. Per la Città è stato un anno complicato, anche a seguito dei sorpassi di spesa che hanno messo in ombra quanto di buono è stato fatto, come ad esempio il potenziamento dei trasporti pubblici e il progetto per il nuovo quartiere che sorgerà al posto delle Officine FFS. Ma troppo spesso fa più rumore un albero che cade che un bosco che cresce».

Secondo il presidente del Governo Norman Gobbi dopo «gli scontri politici forti» di questi ultimi mesi la capitale deve guardare al futuro con ottimismo: «L’aggregazione ha dato vita ad una Città con grandi potenzialità. Non posso non citare i progetti del nuovo ospedale alla Saleggina e del quartiere che prenderà il posto dello stabilimento industriale. Il domani lo costruiamo oggi, anzi in alcuni casi avremmo già dovuto costruirlo ieri». Ha infine preso la parola il primo cittadino Luca Madonna, il quale ha puntualizzato che quelle che stiamo vivendo «sono ore buie e incerte. Molti cittadini non sanno più cosa pensare. C’è confusione. In questo panorama non certo idilliaco dobbiamo dare il massimo per uscire dalla crisi e favorire il commercio locale».

