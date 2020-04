Urta un muretto e finisce in una scarpata

Questa mattina attorno alle 9.30 in via i Fracc a Monte Carasso si è verificato un incidente della circolazione stradale. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media e confermate dalla Polizia cantonale in una nota, un 67.enne domiciliato nella regione alla guida di una vettura stava facendo retromarcia su via i Fracc quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, ha perso il controllo del veicolo. Ha dapprima urtato un muretto di cinta per poi terminare la sua corsa nella scarpata sottostante per circa 11 metri. Sul posto, oltre la Polizia cantonale, anche i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona e i pompieri di Bellinzona. A detta dei medici l'uomo ha riportato ferite leggere. La via i Fracc è stata chiusa per consentire le operazioni di recupero dell'auto.