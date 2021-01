Una canna fumaria di un palazzina di due piani è andata a fuoco questa mattina verso le 11.15 in via Galbisio a Carasso. Lo comunica Rescue Media. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Bellinzona che hanno provveduto a domare le fiamme e a raffreddare la struttura, scongiurando il propagarsi del fuoco nella struttura. Per agevolare le operazioni di soccorso il tratto di strada è stata chiuso. Sul posto la polizia per il disciplinamento del traffico e gli accertamenti del caso.