Numero civico 58. Fin qui nulla di particolare. Così come il nucleo nel quale è inserito («Ganna»), all’incrocio fra tre vie, a metà fra l’abitato di Arbedo e la montagna. È il nome dell’edificio ad attirare l’attenzione: il «Vaticano». Sì, proprio come il cuore della Chiesa cattolica, dove risiede nientemeno che il pontefice. Anche se le vie del Signore sono infinite, Papa Francesco non verrà mai ad abitare nel Comune bellinzonese, però è giusto che sappia che l’immobile che porta il nome della sua dimora nella città-Stato al centro di Roma pur non avendo gli stessi sfarzi ha comunque una caratteristica meritevole: è un bene protetto, inserito nella lista di quelli culturali d’interesse locale da tutelare. Per i cittadini dai capelli bianchi è un’istituzione, un patrimonio della memoria.

Peccato...