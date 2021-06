Le forniture di vaccino e le iscrizioni della popolazione over 16 a cui è aperta la campagna vaccinale contro il coronavirus permettono alle autorità di continuare a pianificare le disponibilità di appuntamenti nei centri cantonali sul territorio. A oggi risultano circa 16 mila persone in lista d’attesa per ricevere un appuntamento.

In considerazione delle contenute disponibilità di dosi del vaccino Pfizer, che si prospettano ulteriormente in riduzione, i tempi di attesa stimati per ricevere un appuntamento al centro cantonale di Giubiasco (l’unico centro che somministra questo prodotto) sono ancora lunghi e possono superare un mese. Al centro di Biasca, dove viene somministrato il vaccino Moderna, sono invece disponibili ben 4 mila appuntamenti entro il 4 luglio. Le autorità suggeriscono ai cittadini di valutare questa opzione prima che le iscrizioni per il centro di Biasca vengano definitivamente chiuse, come già successo per i centri di Tesserete e Locarno.