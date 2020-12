Intervistato dai colleghi di Teleticino, il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini ha dichiarato che in Ticino le vaccinazioni contro la COVID-19 prenderanno il via il 4 gennaio 2021. «Abbiamo valutato molto attentamente l’ipotesi di partire prima con alcune vaccinazioni simboliche, ipotesi però scartata per motivi pratici ed etici. Il motivo pratico è che le confezioni sono da 975 dosi: o le facciamo tutte d’un colpo o buttiamo via vaccini. E poi le prime persone a venir vaccinate saranno gli ospiti delle case anziani, occorre informarli e coinvolgere i familiari”, ha detto Zanini ai microfoni dell’emittente di Melide.